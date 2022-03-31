Калининград, 31 марта, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В Калининградской области подготовили альтернативные варианты доставки грузов на случай закрытия транзита через Литву. Об этом рассказал журналистам начальник пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

ИА REGNUM Атомная энергетика

Напомним, в среду, 30 марта, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что республика ожидает решение Евросоюза по вопросу возможного транзита грузов в Калининградскую область. «В настоящее время мы ожидаем оценки Евросоюза. Моей как главы МВД задачей является обеспечение безопасности в данной ситуации, обеспечение того, чтобы жители Литвы не чувствовали себя в опасности», — цитирует её слова ТАСС.

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«Конечно, [вопрос закрытия транзита] прорабатывался. Именно поэтому мы наращиваем портовые мощности, именно поэтому мы наращиваем количество паромов, которые у нас есть, именно поэтому аэропорт «Храброво» активно готовится в случае чего перехватить часть потоков на себя с точки зрения транспортной авиации. Конечно, прорабатываем. Но напомню, что у наших с вами соседей есть некие обязательства, в частности ВТО, свободный транзит и так далее. И напомним, что наши соседи, в частности Литва, в одностороннем порядке не могут это сделать», — рассказал сетевому изданию KGD.RU Дмитрий Лысков.

Он также отметил, что в случае необходимости в Калининградскую область могут прийти суда из других акваторий.

«Мы подыскиваем несколько судов, которые в ближайшее время могут к нам прийти из акватории Чёрного моря, в случае чего взять на себя нагрузку. Пока в них необходимости нет», — подчеркнул он.

Вместе с тем Дмитрий Лысков не стал комментировать предположение корреспондента ИА REGNUM о возможной достройке и запуске Балтийской АЭС в случае усугубления недружественной ситуации со стороны Литвы и в целом ЕС.

«Не могу это прокомментировать», — подчеркнул Дмитрий Лысков.

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