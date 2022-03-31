Тбилиси, 31 марта, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Цены на продукты питания в стране растут из-за процессов на мировом рынке. Об этом 31 марта заявил журналисткам министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства республики Отар Шамугия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

«Это происходит во всем мире. К сожалению, мы не можем быть исключением, так как по многим продуктам в большей степени зависим от импорта», — сказал министр.

Шамугия отметил, что цель ведомства помогать наращивать производство продуктов в стране, чтобы улучшить самообеспечение. Также глава минсельхоза сообщил, что проблем с поставкой продуктов нет и перебоев не ожидается.

Стоит отметить, что в Грузии стоимость импорта традиционно на 35 — 40% превышает общую стоимость экспорта. Львиная доля сельского хозяйства в стране — выращивание винограда и виноделие. Также в стране развито выращивание цитрусовых и орехов. При этом Грузия до 80% необходимого зерна приобретает за рубежом.