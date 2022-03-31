Пекин, , 13:28 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с главой МИД России Сергеем Лавровым в Китае, сообщает CNN Indonesia.

Сергей Лавров и Ретно Марсуди Mid.ru

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«У меня было три двусторонних встречи, и я хочу начать с моей встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это наше второе общение за последнее время после того, как мы ранее провели телефонный разговор», — заявила Ретно Марсуди в ходе пресс-конференции.

Ретно Марсуди выразила надежду, что текущие переговоры между Россией и Украиной смогут принести хорошие результаты.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за стуки выявили 3332 носителя коронавируса.

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