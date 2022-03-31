Москва, 31 марта, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Президенту РФ Владимиру Путину представили схему расчётов за газ за рубли. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

«Да, это действительно так», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

По его словам, эту схему представят публично уже «совсем скоро», в том числе не исключил её публикации до конца дня 31 марта.