Путин подал декларацию о доходах за 2021 год
Москва, 31 марта, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подал декларацию о полученных в 2021 году доходах. Об этом 31 марта сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
«Подал», — сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос о декларации главы государства.
Согласно законодательству, декларация о доходах должна быть подана в срок до 1 апреля.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию.