Москва, 31 марта, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подал декларацию о полученных в 2021 году доходах. Об этом 31 марта сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Подал», — сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос о декларации главы государства.

Согласно законодательству, декларация о доходах должна быть подана в срок до 1 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию.