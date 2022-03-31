Сыктывкар, 31 марта, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Жительница Ухты, опубликовавшая в соцсети оскорбления в адрес президента РФ, заплатит крупный штраф, сообщает пресс-служба судов республики Коми.

Greatlakescomputer.com Штраф соцсетей

По данным ведомства, 30 марта Ухтинский городской суд рассмотрел два дела об административных правонарушениях в отношении женщины, разместившей две записи на своей странице «ВКонтакте». Одна из них содержала ненормативную лексику и оскорбления в адрес президента РФ, на второй — фото двух лиц, одетых в форму войск Российской Федерации, на которой имеются отличительные знаки солдат РФ, с комментарием, дискредитирующим действия российских военных.

За каждое административное правонарушение жительнице Ухты назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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