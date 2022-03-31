Омск, 31 марта, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Омской области завершено расследование уголовного дела против 37-летней женщины. Она обвиняется в убийстве, сообщили ИА REGNUM 31 марта в региональном следственном управлении СКР.

Марина Каширская ИА REGNUM Лопаты

Женщина ранее уже была судима за убийство, она провела в колонии восемь лет.

7 февраля 2022 года омичка распивала спиртное со своим знакомым в Омске. Мужчина попытался взять у неё зарядное устройство для телефона, но получил отказ. Началась ссора.

В ответ на пощёчину женщина ударила собутыльника лопатой по голове, а потом нанесла несколько ударов табуретом. Потерпевший скончался на месте от тяжёлой черепно-мозговой травмы.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Омска.

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