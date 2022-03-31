Ижевск, , 13:25 — REGNUM В Удмуртии вынесен приговор в отношении 61-летнего бывшего главы муниципального образования «Красногорский район», который признан виновным по статье о превышении полномочий. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Вокруг горы из песка Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Установлено, что, являясь главой района, осужденный подписал незаконное постановление о разрешении коммерческой организации добывать песок на участке, который находится в границах особо охраняемой природной территории регионального значения — государственного природного комплексного Заказника «Салинский». На основании данного документа с декабря 2019 года компания, нарушая режим особо охраняемой природной территории, вела там работы по добыче.

Ущерб оценили в 24 млн рублей.

Приговором суда бывшему главе района назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта было утверждено обвинительное заключение в отношении начальника территориального отдела «Кизнерский» по факту незаконной рубки лесных насаждений. По данным следствия, с целью установки новогодних ёлок, не имея соответствующего разрешения в виде договора купли-продажи лесных насаждений, он дал подчиненному указание спилить два сырорастущих дерева породы ель, которые относятся к категории особо защищенных лесов.

Ущерб лесному фонду России в лице ГКУ УР «Кизнерское лесничество» оценивается в 47,8 тыс. рублей.

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