Тбилиси, , 18:49 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» с точки зрения права не считает президента Южной Осетии Анатолия Бибилова официальным лицом, сообщает 31 марта грузинский телеканал «Мтавари архи». Об этом сообщил депутат парламента Грузии от правящей партии Бека Давитулиани в ответ на заявление Бибилова о возможности вхождения Южной Осетии в состав России.

Анатолий Бибилов Presidentofabkhazia.org

А раз, по словам Давитулиани, Грузия не признаёт никаких официальных полномочий Бибилова, то не стоит на государственном уровне реагировать на его заявление.

Грузинский депутат считает, что сейчас сложилась сложная геополитическая ситуация, и «Грузинская мечта» будет ждать официального ответа от России, чтобы позже предпринять соответствующие шаги.

«Любое заявление Бибилова является незаконным и не имеет юридических оснований, поскольку он является представителем сепаратистского режима на оккупированной территории. И ни одно из его заявлений не имеет никакого правового содержания… Мы будем работать над деоккупацией наших регионов любым способом… Бибилов не является официальным представителем какого-либо государства на правовом уровне. Он — марионетка оккупационного режима», — сказал Давитулиани.

Напомним, что 30 и 31 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов объявил о намерении республики войти в состав России и составить вместе с Северной Осетией — Аланией единый субъект федерации.