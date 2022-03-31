Москва, 31 марта 2022, 13:23 — REGNUM В Кремле не имеют какой-либо позиции в отношении решения Южной Осетии о воссоединении с Россией. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я не могу выразить никакую позицию», — сказал Песков.
По его словам, в связи с заявлениями южноосетинских властей российское руководство не принимало «ни юридических, ни иных действий».
Песков также напомнил, что в данном случае речь идет «о выражении мнения народа Южной Осетии, и мы с уважением к нему относимся».