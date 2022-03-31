Нили, Афганистан, 31 марта, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В афганской провинции Дайкунди 12-летний мальчик погиб в результате взрыва миномётного снаряда. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Portalsatu.com Взрыв

Инцидент произошёл 31 марта в селе Сияхкук близ города Нили, административного центра провинции Дайкунди.

Мина взорвалась, когда ребёнок играл с ней.

По сообщениям, десятки людей ежегодно гибнут и получают ранения в результате взрывов мин и минометных снарядов в различных частях Афганистана.