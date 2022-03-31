Казань, , 13:26 — REGNUM В отношении 37-летнего жителя Татарии завершено расследование уголовного дела по обвинению в двух эпизодах превышения должностных полномочий и пяти эпизодах нарушения неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.

Уголовное дело

В разное время в 2019 и 2020 годах обвиняемый, занимавший пост начальника отдела оперативно-разыскной информации управления МВД России по городу Казани, по заказам своего родственника и друга, занимался сбором и предоставлением персональных данных о личностях пятерых жителей республики. Свои действия он выполнял на безвозмездной основе. Причастность к совершению преступлений мужчина не признал.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии старшего следователя и 38-летнего старшего оперуполномоченного отдела МВД России по Лениногорскому району обвиняют в превышении должностных полномочий, служебном подлоге, подстрекательстве к привлечению заведомо невиновного к уголовной ответственности, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, а также фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности.

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