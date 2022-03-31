Ярославль, , 13:23 — REGNUM Региональный департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка возглавил Дмитрий Фомин. О новом назначении 31 марта заявил глава Ярославской области Михаил Евраев.

Сельское хозяйство

Ранее эту должность с 2019 года занимал выходец из Твери Евгений Сорокин.

Дмитрий Фомин ярославец, имеет два высших образования. В 2020 году стал полуфиналистом всероссийского конкурса «Лидеры России». До своего назначения в течение трёх лет возглавлял Фонд регионального развития Ярославской области, который оказывал помощь в реализации промышленной политики и развитии агропромышленного комплекса Ярославской области. В частности, фонд обеспечивал выдачу льготных займов для развития предприятий промышленности и АПК области.