Ульяновск, , 13:21 — REGNUM В Ульяновской области чуть подросло суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом и снизилось количество направленных на лечение в ковидные стационары. Соответствующую статистику публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации на 31 марта, в Ульяновской области официально подтверждено с начала пандемии 195 998 случаев заражения коронавирусом. Из них 30 марта выявлено 444 носителя инфекции, 29 марта — 441, 28 марта — 482.

В то же время снижается число госпитализаций в ковидные госпитали. Если 29 марта направлены на лечение в больницы 64 пациента с коронавирусом, то 30 марта — 47 больных.

Напомним, что с 1 по 10 апреля в Ульяновской области пройдут мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ульяновские власти заявляли, что в регионе запас лекарственных препаратов для льготной категории граждан сформирован на 3 — 8 месяцев в зависимости от вида лекарств. Есть «сложности по некоторым позициям» из-за ажиотажного спроса.