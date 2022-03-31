Москва, , 13:21 — REGNUM Весенний призыв в российскую армию не связан с проведением на Украине специальной военной операции. Об этом 31 марта заявили в Минобороны России.

Министерство обороны РФ Admoblkaluga.ru

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В министерстве рассказали, что весенний призыв в армию никак не связан с операцией на Украине, поскольку в ней участвуют только офицеры и контрактники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва. Планируется, что ряды Вооружённых сил РФ пополнят 134,5 тыс. новобранцев.