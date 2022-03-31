Воронеж, , 13:19 — REGNUM Один из крупнейших и старейших кинотеатров Воронежа «Пролетарий» приостанавливает кинопоказы, по предварительным данным, на полгода. Об этом в телеграм-канале 31 марта написал бывший директор кинотеатра Николай Шалыгин.

«Пролетарий» во время пандемии Марина Каширская © ИА REGNUM

«Мой любимый кинотеатр Пролетарий в Воронеже, которому я посвятил много лет жизни, с сегодняшнего дня перестаёт быть кинотеатром. Теперь это, скажем, центр аренды помещений», — уточнил Шалыгин.

По предварительным данным, утверждает бывший директор, «Пролетарий» приостанавливает показы на полгода.

Накануне, 31 марта, сообщил Николай Шалыгин, в «Пролетарии» показывали фильм «Брат», который собрал достаточное большое число зрителей, в том числе и тех, кто смотрел этот фильм впервые.

Отметим, что на сайте «Пролетария» расписание Кинопоказов, действительно отсутствует.

Кинотеатр «Пролетарий» является одним из старейших и крупнейших в Воронеже. Свою историю он начал ещё до Революции 1917 года, когда в годы Первой мировой войны в Воронеже открылся кинотеатр «Увечный воин». Название «Пролетарий» он получил в 1918 году. Здание кинотеатра было разрушено в годы Великой Отечественной войны, но затем полностью восстановлено. Вид, привычный поколениям воронежцев — с полукруглым стеклянным фасадом — здание получило в 1960-х годах.