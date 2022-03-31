Гавана, 31 марта, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель поблагодарил посла Сирии Идриса Майя за его преданность делу развития исторических связей между двумя странами. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Presidencia El Salvador Мигель Диас-Канель

Диас-Канель подтвердил встречу с дипломатом, который завершает свою миссию на Кубе.

«Я подтвердил желание развивать отношения дружбы и сотрудничества», — написал кубинский лидер.