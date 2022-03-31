Москва, 31 марта 2022, 13:19 — REGNUM Командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) Вооруженных сил России Александр Чайко прибыл на Украину для вручения наград отличившимся в ходе спецоперации военным, сообщили 31 марта в Минобороны РФ.
Чайко поблагодарил личный состав за грамотные действия, взаимовыручку, стойкость, мужество, героизм и профессионализм.
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Местом вручения наград стал мемориал советским воинам, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.