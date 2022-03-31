Лос-Анджелес, США, 31 марта, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Ведущая премии «Оскар» Ванда Сайкс потребовала от актёра Уилла Смита извинений за пощёчину комику Крису Року. Об этом 31 марта пишет The Sun.

Цитата из к/ф «Гемини». реж. Энг Ли. 2019. Китай, США Уилл Смит в роли Генри Брогана

По словам Сайкс, Смит должен извиниться перед ведущими. «Это было отвратительно, абсолютно отвратительно. Мне физически стало плохо. И я всё ещё немного травмирована этим», — говорит она.

Сайкс также раскритиковала организаторов премии «Оскар». «Когда они позволили ему (Уиллу Смиту — ИА REGNUM) остаться в этом зале, насладиться остальной частью шоу и принять награду, я подумала: «Как это отвратительно». Это неправильное послание», — считает она.

ИА REGNUM напоминает, что на церемонии премии «Оскар» Уилл Смит ударил Криса Рока за шутку над короткой причёской его жены, которая страдает от алопеции. Позже Смит публично извинился перед комиком.