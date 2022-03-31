Санкт-Петербург, , 13:42 — REGNUM В Ленинградской области продолжают сворачивать койки, развернутые для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. К концу марта в стационарах их осталось всего 630. Об этом 31 марта сообщили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению региона.

В больнице Mil.ru

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ленобласти наблюдается снижение заболеваемости ковидом. За минувшие сутки в субъекте свернули еще 185 коек, которые вернули к плановой работе. Таким образом в настоящий момент в больницах области развернуто 630 ковидных коек, на которых находятся 366 пациентов, оставшиеся 264 коек (41,9%) — свободны.

«За сутки поступило 38 человек, на ИВЛ на койках COVID-19 находится 10 пациентов», — отметили в комитете.

Добавим, что за 30 марта в регионе лабораторным путем было выявлено 172 новых зараженных, что на 11 человек меньше, чем за день до этого. При этом выписано по выздоровлению с больничного 67 человек из ранее заболевших. Также зарегистрированы три новых летальных случая среди пациентов с ковидом.

Всего с начала пандемии в марте 2020 года в Ленобласти заразились коронавирусом 181 548 человек. Из них вылечились 174 345 человек, умерло — 3437 человек.

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