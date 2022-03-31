Кемерово, 31 марта, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Железные дороги имеют колоссальное значение для экономики Кемеровской области. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Дмитрий Шипуля БАМ

«Наш регион заинтересован в увеличении объёмов вывоза кузбасского угля в восточном направлении и, соответственно, в развитии железной дороги — БАМа и Транссиба, — подчеркнул Цивилёв. — Расширение железнодорожных магистралей — масштабная задача, поставленная правительством России. С 2021 года для увеличения пропускной способности железнодорожных выходов в восточном направлении из Кузбасса проводятся работы на участке Артышта — Междуреченск — Тайшет. Это принципиальный для нашего региона вопрос. И мы продолжим добиваться его решения в пользу кузбасских шахтёров. В настоящее время происходит переориентация промышленности региона в направлении стран Азиатско-Тихоокеанского региона и уровень пропускной способности Транссиба играет в этом процессе решающее значение».

Цивилёв не сомневается, что увеличение инвестиций в развитие магистрали скажется на улучшении транспортной доступности, повышении качества обслуживания пассажиров и объема грузоперевозок.