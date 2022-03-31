Вашингтон, 31 марта, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Китай не оказывает военную помощь России в ходе спецоперации, заявил 31 марта представитель Пентагона Джон Кирби.

Defense.gov Джон Кирби

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

По его словам, сказанным на брифинге журналистам, США не видят военной помощи России со стороны КНР.

«Мы не наблюдаем никаких признаков китайской военной помощи России», — заявил Кирби.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай ответил на американскую критику по увеличению оборонного бюджета.