Фарах, Афганистан, 31 марта, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Официальные лица афганской провинции Фарах сообщают, что за последние шесть месяцев они излечили более 2000 наркозависимых. Они содержались в тюрьме.

Наркомания

Лал Мохаммад Закери, директор тюрьмы Фараха, сообщил газете «8 Собх», что в настоящее время лечение проходят не менее 500 человек.

Согласно статистике, около 55 000 человек в провинции Фарах в настоящее время являются наркозависимыми.