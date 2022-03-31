Чебаркуль, Челябинская область, , 13:13 — REGNUM В Чебаркуле Челябинской области вынесен приговор жительнице Калужской области, похитившей денежные средства с помощью интернета. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

Scarincilawyer.com

По данным следствия, женщина обнаружила на одном сайте объявление о продаже стиральной машины. А затем она убедила продававшую технику гражданку в намерении приобрести, получила данные её банковской карты и через мобильное приложение от имени пострадавшей подала заявку на получение кредита на сумму 130 тыс. рублей. После этого она перевела на свои счета почти 60 тыс. рублей.

Подсудимая признала вину и частично возместила ущерб. Суд назначил ей восемь месяцев условно, с испытательным сроком полтора года. Также она должна возместить оставшийся ущерб.