Джакарта, 31 марта, 2022, 13:12 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за стуки выявили 3332 носителя коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 31 марта в стране выявили 6 012 818 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в стране смогли 7871 житель Индонезии. Всего коронавирусом переболели 5 750 802 жителя Индонезии.

В период с 30 по 31 марта от COVID-19 в Индонезии умерли 89 человек. Всего эпидемия унесла жизни 155 089 человек.

В настоящее время в Индонезии насчитывается 106 927 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьева рассказала в чём сходство русского и индонезийского языков.