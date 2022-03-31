Сана, , 13:14 — REGNUM Командование йеменского повстанческого движения хуситов выдвинуло требование к Саудовской Аравии по заключению мирного договора. Об этом 31 марта сообщает Al-Masirah со ссылкой на заявление официального представителя военного командования хуситов Яхья Сари.

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По его словам, повстанцы требуют от Эр-Рияда и его союзников немедленного прекращения экономической блокады против Йемена, прекращения военной агрессии и вывода иностранных войск с йеменской территории.

При этом, отметил он, повстанцы поддержали введённое Саудовской Аравией перемирие на время месяца Рамадан, но не отказались от ведения боевых действий в будущем.

«Никакого мира не будет без снятия осады», — заявил Яхья Сари.