Витория-Гастейс, Испания, 31 марта, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Гражданская гвардия Испании обнаружила в водах реки Бидасоа в Ируне (провинция Гипускоа, автономное сообщество Страна Басков) тело мужчины. Об этом сообщает агентство EFE.

Испания

Отмечается, что обнаруженный труп мог быть африканским мигрантом, пропавшим 12 марта.

Тело нашли в реке 30 марта около 16:20, когда члены речного патруля морской службы Гражданской гвардии при проведении наблюдательных работ обнаружили тело, находящееся в районе моста. Личность погибшего устанавливается.