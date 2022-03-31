Красногорск, , 13:11 — REGNUM В 2022 году на территории Подмосковья планируется отремонтировать свыше 800 участков дорог. Об этом 31 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

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Общая протяженность дорожного полотна, которое планируется восстановить на территории региона, составляет более 1 тыс. километров.

«Дорожная техника готова к старту работ, текущая экономическая ситуация в стране не отразится на сроках проведения ремонта — к основной программе приступят с наступлением положительных температур в апреле», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

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