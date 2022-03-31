Красногорск, 31 марта 2022, 13:11 — REGNUM В 2022 году на территории Подмосковья планируется отремонтировать свыше 800 участков дорог. Об этом 31 марта сообщается на сайте правительства Московской области.
Общая протяженность дорожного полотна, которое планируется восстановить на территории региона, составляет более 1 тыс. километров.
«Дорожная техника готова к старту работ, текущая экономическая ситуация в стране не отразится на сроках проведения ремонта — к основной программе приступят с наступлением положительных температур в апреле», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
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