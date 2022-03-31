Ижевск, 31 марта, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Производителям куриных яиц в Удмуртии выдано предостережение о недопустимости дальнейшего повышения цен на свою продукцию. При этом производитель анонсировал еще одно повышение цен к празднику Пасхи. Ситуацию прокомментировал глава регионального управления ФАС (Федеральной антимонопольной службы) Евгений Капсудин.

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По его словам, производители объясняют рост цен изменением логистических цепочек, курса валюты по отношению к рублю, удорожанием используемых в производстве товаров ингредиентов.

«Но не все эти причины можно назвать объективными», — сказал руководитель антимонопольного органа телеканалу «Моя Удмуртия». Капсудин пояснил, что ряд товаропроизводителей пользуются государственной поддержкой, то есть они получают гранты, также они имеют экспортные контракты.

Мониторинг цен на куриное яйцо в республике будет продолжен с целью дать оценку экономической обоснованности цен на данный товар, в случае выявления нарушений производителям грозят штрафы вплоть до дисквалификации. Кроме того, управление ФАС займется контролем цен на молочную продукцию и хлебобулочные изделия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проведенный мониторинг показал, что по состоянию на 13 марта, в сетевых магазинах республики наиболее значительно выросли цены на сахар — 38,7%, капусту — 38,5%, морковь — 27,7%, гречку — 18%, пшеничную муку — 16,2%, рис — 13,1%, соль — 10,1%.

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