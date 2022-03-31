Кишинёв, , 13:10 — REGNUM Валютный кризис в Молдавии становится всё более реальным. Об этом 30 марта заявил в своём телеграм-канале экс-президент республики, глава Молдавско-российского делового союза (МРДС) Игорь Додон.

Игорь Додон Presedinte.md

«С октября прошлого года по февраль нынешнего они уменьшились почти на $700 млн, или на 17% (с $4,1 млрд до $3,4 млрд). При таких темпах сокращения Молдова скоро может вообще остаться без минимально необходимого запаса официальных резервов», — написал Додон.

Он обвинил Нацбанк и финансово-экономический блок правительства в неспособности решать возникающие проблемы. Глава МРДС отметил, что в минифине заявили о планах увеличить дефицит госбюджета с 15 млрд леев до 20 млрд (с $820 млн до $1,1 млрд).

«Чем будет покрываться этот дефицит? На этот вопрос пока ответа нет», — отметил бывший президент.

Додон также отметил, что Кишинёву ничего не дали многочисленные встречи представителями западных стран. Расходы на погашение кредитов больше, чем поступления из-за рубежа.

Экс-президент призвал правительство Молдавии и руководство Нацбанка безотлагательно уйти в отставку.

«Промедление и надежда на чудо не помогут», — отметил Додон.