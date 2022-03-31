Донецк, , 13:10 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел из установки «Град» населённого пункта Луганское в Донецкой Народной Республике.

Артобстрел Mil.gov.ua

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В 12:15 с украинских позиций в населённом пункте Георгиевка бы совершён обстрел Луганского. Из БМ-21 «Град» по селу выпущено 20 ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, СК возбудил уголовное дело по фактам обстрелов украинскими силовиками мирной инфраструктуры в ДНР, в результате чего гибнут и получают ранения жители, разрушается инфраструктура.