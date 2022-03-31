Архангельская область, 31 августа, 2011, 18:15 — ИА Регнум. Атомный крейсер " Юрий Долгорукий " прошел очередной этап испытаний. В программе пятисуточного выхода в море атомного подводного крейсера "Юрий Долгорукий" были запланированы испытания систем и комплексов корабля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОАО " Севмаш ".

Однако главной задачей являлось осуществление пуска на максимальную дальность полета межконтинентальной баллистической ракеты "Булава". Пуск из подводного положения состоялся утром 27 августа. В установленное время "Булава" доставила боевые блоки в заданный район Тихого океана.

Корабль и его экипаж под командованием капитана 1 ранга Владимира Ширина встречали генеральный директор ОАО "ПО "Севмаш" Андрей Дьячков , первый заместитель генерального директора Михаил Будниченко, начальник отдела строителей кораблей Владимир Прокофьев.

Как отметил и.о. заместителя генерального директора ОАО "ПО "Севмаш" по военной технике Сергей Маричев, план испытаний выполнен полностью. "Помимо проведения пуска ракеты "Булава" одной из важных задач данного этапа испытаний стало предъявление государственной комиссии режима полного хода. Эта задача была успешно решена. Также межведомственной комиссии предъявлены комплексы боевых управляющих систем", - подчеркнул Маричев.