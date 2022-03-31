Фирузкух, , 13:08 — REGNUM Организации по оказанию гуманитарной помощи возобновили свою работу после недельного перерыва в афганской провинции Гор. Источники сообщили газете «8 Собх», что местные власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) достигли соглашения с представителями ряда организаций.

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Источники утверждают, что эти организации согласились на предложения Ахмад Шаха Диндоста, губернатора Гора. Собеседники, однако, не предоставляют более подробной информации. Представители организаций по оказанию гуманитарной помощи также отказались сообщить подробности.

Ранее представители ряда организаций заявили, что местные чиновники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) просили нанимать на работу своих людей и распределять часть помощи среди чиновников «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их близких.

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Стоит отметить, что 22 марта Ахмад Шах Диндост приказал закрыть организации по оказанию гуманитарной помощи.

В приказе губернатора Гора говорилось, что «истинная цель этих организаций не в том, чтобы служить людям, и все цифры, которые они предоставляют, являются ложными».

Одновременно с публикацией данного приказа были арестованы, но затем, при посредничестве ряда известных деятелей, освобождены четверо сотрудников организаций по оказанию помощи.