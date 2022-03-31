Оренбург, 31 марта, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Оренбурге началась активная фаза процесса расселения легендарного дома по ул. Советская, 1. Жильцы в ближайшее время получат выплаты выкупной стоимости своих квартир. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Дом по ул. Советской, 1 в Оренбурге

Дом является объектом культурного наследия. В годы Великой Отечественной войны в здании находилась эвакуированная школа боя, ставшая Оренбургским высшим авиационным училищем, где в 1955—1957 годы учился первый в мире лётчик-космонавт Юрий Гагарин. В конце ХХ века училище было расформировано.

Дом находится в аварийном состоянии. Расселению подлежат 83 квартиры, 76 из них находятся в частной собственности у граждан и семь — в муниципальной.

Среди частников 18 собственников пожелали получить выкупную стоимость за свои квартиры. Госрегистрацию проходят 11 соглашений. Одновременно проводится работа с застройщиками по вопросам приобретения жилых помещений для тех жильцов аварийного дома, кто выбрал этот способ переселения.

Стоит отметить, дом признан аварийным в 2017 году. Его расселение планировалось в 2026 году. Однако правительство региона приняло решение о выделении финансов и расселении здания в 2022 году. Предполагается, что до конца года дом опустеет.