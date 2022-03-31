Нью-Йорк, США, , 13:05 — REGNUM Ситуация с ракетными запусками КНДР стала темой обсуждения на встрече постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд со специальным представителем правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомином. Об этом заявили в миссии Соединённых Штатов при ООН.

Северная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«Посол Томас-Гринфилд подчеркнула важность единой реакции Совета Безопасности ООН на провокационные запуски баллистических ракет КНДР и заявила о необходимости сообщить КНДР о последствиях нарушения многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН», — говорится в заявлении пресс-службы.

Также постпред США при всемирной организации и специальный представитель правительства КНР обсудили «возможности подтолкнуть КНДР к денуклеаризации и участию в содержательных переговорах».

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Объединённого кабинета начальников штабов, по меньшей мере один неопознанный снаряд был выпущен 24 марта Северной Кореей в сторону Японского моря. Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Отмечается, что это уже двенадцатая демонстрация силы КНДР в 2022 году.

Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что неопознанный снаряд, выпущенный с территории КНДР в сторону Японского моря, может быть межконтинентальной баллистической ракетой.

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