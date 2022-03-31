Москва, 31 марта, 2022, 13:05 — ИА Регнум.

rotkevichkonstantin Рубли

Доллар продолжает планомерное снижение в паре с рублем, хотя давление несколько ослабело, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Котировки пытаются ухватиться за уровень 83 руб., который преграждает путь к отметке 80 руб. В роли ближайшего значимого сопротивления, учитывая волатильный характер торгов, теперь выступает отметка 90 руб.

Риски для российской валюты, безусловно, никуда не исчезли, но благодаря целому ряду мер властей и нормализации ситуации с ликвидностью рубль отыграл потери конца февраля-начала марта и теперь выглядит относительно стабильно.

В последние дни наша валюта получает дополнительную поддержку со стороны доллара, который пробуксовывает на международной арене после эмоционального отступления из области долгосрочных максимумов.

При этом «россиянин» и отечественные активы в целом сейчас находятся в подвешенном состоянии в ожидании финального решения стран-санкционеров по предложению России об оплате газа в рублях.

Поскольку Европа противится этой инициативе, президент РФ Владимир Путин, по сообщениям Германии, смягчил свои требования, заявив о сохраняющейся для страны возможности и далее покупать газ за евро, но в ином формате.

До тех пор, пока ситуация полностью не прояснится, из-за состояния неопределенности рубль вряд ли сможет существенно укрепиться от текущих уровней, тем более что доллар уже близок к значимой поддержке 80 руб., для прохождения которой рублю потребуется весомый аргумент.

1 апреля должен состояться новый раунд переговоров России и Украины, в ожидании которого игроки могут уклоняться от активных действий, что предполагает сохранение пары в диапазоне вблизи отметки 83 руб. в ближайшей перспективе», — пояснил эксперт.

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