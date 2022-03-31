Москва, , 13:04 — REGNUM Введение в РФ сокращенной рабочей недели выглядит неоправданным, так как может привести к серьезным проблемам с организацией трудовой деятельности и снижению заработных плат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров. Так он прокомментировал инициативу замглавы ФНПР Александра Шершукова, который полагает, что сокращение рабочей недели позволит сохранить рабочие места.

Конец рабочей недели Цитата из х/ф «После работы». Реж. Мартин Скорсезе. 1985. США

«Разделение ставки между несколькими работниками предполагает деление и заработной платы в рамках этой ставки между несколькими работниками. Соответственно, заработная плата каждого работника сократится пропорционально числу работников, между которыми распределяется ставка. А следовательно, и без потери существенной части заработной платы для каждого работника в таком случае не обойтись. Если же делить ставку между несколькими работниками без сокращения заработной платы для каждого работника, то нивелируется весь экономический эффект от сокращения рабочей недели, — сказал Мастеров. — Разделение ставки на несколько работников с соответствующим сокращением рабочего времени приведет и к сокращению заработной платы».

Как пояснил эксперт, оправданность такой меры вызывает сомнения, поскольку может привести к серьезным проблемам с организацией трудовой деятельности и работы предприятия в целом.

«Те функции, которые раньше выполнял один работник, придется разделять на двух или более сотрудников, что потребует дополнительного времени и усилий на согласование разделения этих функций и на перестройку рабочих процессов в организации, — сказал экономист. — Следует учитывать, что в таком случае с большой степенью вероятности произойдет снижение уровня заинтересованности и ответственности работников как в связи с разделением их ответственности с другими, так и вследствие существенного сокращения заработной платы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что сокращенная рабочая неделя не будет способствовать сохранению рабочих мест.

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