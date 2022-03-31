Владикавказ, , 13:04 — REGNUM Глава Северной Осетии Сергей Меняйло прокомментировал возможность объединения республики с Южной Осетией. Он отметил единство осетинского народа, которое было во все времена, и желание жить одной семьей. Несмотря ни на какие события и решения в разные периоды истории, народ по обе стороны границы всегда сохранял свои корни и традиции, заявил Меняйло.

Сергей Меняйло Kremlin.ru

«Северные и южные осетины никогда не теряли связи друг с другом, не отдалялись, оставаясь единым народом с единой культурой, языком, традициями. В различные исторические периоды политиками принимались решения, которые так или иначе меняли контуры административных или государственных границ. Но это никогда не влияло на желание осетин — быть единым целым, единой семьей», — написал глава Северной Осетии в своем Telegram-канале.

Говоря о сегодняшних реалиях, Меняйло напомнил, что многие осетины так и живут: работают во Владикавказе, а живут в Цхинвале. Ездят на выходные в гости, навещают могилы предков.

«Там на юге могилы наших предков, наши архитектурные и культурные памятники, фамильные башни… Мы единый народ и никогда не были разделены духовно и ментально!» — заявил Меняйло.

Напомним, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил о консультациях с Россией по вопросам вхождения республики в её состав.

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