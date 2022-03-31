Москва, , 13:03 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело об обстреле населённых пунктов Донецкой Народной Республики украинскими силовиками. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе СК России.

Эмблема СК РФ

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Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации») по факту обстрелов 29 и 30 марта.

В Следственном комитете считают, что украинская сторона нарушила положения Женевской конвенции, в том числе дополнительного протокола к ней. В результатах обстрелов украинских силовиков гибнут и получают ранения мирные жители.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в ДНР с начала эскалации погибли 70 мирных жителей в результате обстрелов украинских формирований.