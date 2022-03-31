Рязань, , 13:11 — REGNUM В Рязанской области за истекшие сутки госпитализировано 35 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 марта в федеральном оперативном штабе. Выписаны с выздоровлением 399 человек, скончались от осложнений пять жителей.

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С начала пандемии в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 115 644 человек. Завершили лечение выздоровлением 109 986 жителей. В летальной статистике 3 291 запись.

По данным оперативной рабочей группы правительства региона за минувшие сутки темп прироста инфекции составил 0,21%.