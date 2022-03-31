Москва, 31 марта, 2022, 12:59 — ИА Регнум.

Марина Каширская, ИА REGNUM Крым

Всероссийская туристическая выставка-форум «Интурмаркет. Крым» состоится 12–14 мая 2022 года в комплексе «Арена-Крым» в Евпатории, сообщили 31 марта в пресс-службе Ростуризма.

Туристический форум соберет на своей площадке авторитетных отраслевых спикеров для обсуждения новых приоритетов развития внутреннего туризма в России. Планируется, что они предложат смелые и передовые идеи для развития внутреннего туризма.

Программа мероприятия составлена с учетом новых запросов бизнеса, государственных мер поддержки туротрасли и основных направлений развития внутреннего туризма в России, согласно нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года состоялся первый туристический форум «Интурмаркет. Открытый Крым». В нём приняли участие более 40 регионов РФ, 70 спикеров и более 4, 5 тыс. слушателей.

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