Москва, , 12:59 — REGNUM Маловероятно, что Банк России на ближайшем заседании будет понижать ключевую ставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил профессор ВШЭ, сопредседатель «Партии роста» Евгений Коган.

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«Если ЦБ реально решит существенно понижать ставку, то, соответственно, упадут и доходности по депозитам и облигациям, — сказал Коган. — Однако я не думаю, что ЦБ будет снижать ставку уже на ближайшем заседании. Тому есть несколько причин. Во-первых, инфляция в России на горизонте нескольких месяцев с высокой вероятностью превысит 20%. В таких условиях ставка 20% выглядит разумно, а вот ставка 15−13% (о которой говорилось в вопросе) может оказаться слишком низкой для России с ее страновыми рисками. И для населения ставка 13% с инфляцией 20% будет очень сомнительным способом сохранить свои сбережения».

Во-вторых, как пояснил Коган, нынешний курс рубля искажен валютными ограничениями.

«Поэтому аргумент, что ставку снизят из-за укрепления рубля, не совсем логичен. Рубль укрепился, но не благодаря рыночным факторам, — сказал профессор. — В-третьих, сейчас очень высока неопределенность. Через пару месяцев после повышения ставки на 10,5 п. п. понижать ее сразу на 5−7 п. п. — очень резкий шаг, который вызовет серьезные вопросы к нашему ЦБ. Такая волатильность ключевой ставки породит дополнительную неопределенность. А ее и так немало. Сейчас ставку вряд ли будут трогать. Наш ЦБ пока сам не знает, придется ли ему повышать ставку или понижать ее через несколько месяцев, так как ситуация с геополитикой сейчас непрозрачная».

Коган подчеркнул, что ЦБ РФ, скорее всего, не будет кардинально менять свою политику.

«Так что финансовые решения лучше принимать из соображений, что инфляция в стране будет расти, ставка пока сохранится примерно на старом уровне, а валютные ограничения будут прежними», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году инфляция в РФ будет двузначной, но не заоблачной.

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