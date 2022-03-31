Уфа, , 13:02 — REGNUM Подводную лодку «Уфа» торжественно спустили на воду в Санкт-Петербурге. Об этом 31 марта сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

Подводная лодка Иван Шилов © ИА REGNUM

Он сообщил, что у Башкирии есть славные флотские традиции, поскольку службу на флоте прошли тысячи жителей республики.

«И мы гордимся, что наша столица, город трудовой доблести, дала имя новой субмарине. Я благодарю губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и «Адмиралтейские верфи» за то, что это стало возможным», — заявил Хабиров.

Глава республики также сообщил, что завершено большое дело, которое начал его товарищ, соратник Ульфат Мансурович Мустафин.

«В свое время он горячо поддержал инициативу нашего морского собрания назвать лодку «Уфа» и участвовал в ее закладке. Можно сказать, что сегодняшней церемонией мы почтили его память. Крестной матерью этой подлодки стала моя супруга Карина — для нашей семьи это огромная честь и большая ответственность», — сообщил Хабиров, отметив, что руководство региона будет вдвойне заботиться об экипаже «Уфы».

Он пожелал тем, кто будет служить на корабле чистого фарватера и безопасных глубин!