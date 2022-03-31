Санкт-Петербург, , 13:11 — REGNUM Концерт против терроризма пройдёт в Санкт-Петербурге в пятую годовщину террористического акта, совершенного 3 апреля 2017 года в вагоне метро. Об этом сообщила 31 марта председатель ассоциации «Надо жить» Ирина Антонова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цветы в годовщину теракта в метро Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Утром скорбной даты в Троице-Измайловской соборе пройдет панихида по жертвам теракта (в 12:45), затем в 14:00 на перроне станции «Технологический институт-2», куда прибыл взорванный состав, состоится возложение цветов к памятной табличке. В этот же день в 15:00 пройдёт концерт «Санкт-Петербург против терроризма».

«Мы хотели как-то обозначить вот эту дату, пять лет, поэтому обратились с письмом к губернатору нашего города с просьбой помочь в организации этого концерта, и наша просьба была услышана, за что мы искренне благодарны нашему губернатору», — отметила Ирина Антонова.

Мероприятие пройдет на площадке Екатерининского собрания, на набережной канала Грибоедова, 88−90. Будут представлены классические произведения. Приглашены пострадавшие при теракте, родственники погибших, также их друзья и знакомые.

Также на телеканале «Санкт-Петербург» 3 апреля сначала в 13:10 мск, а затем в 20:30 мск покажут документальный фильм о том страшном событии. Его показ анонсировал журналист Юрий Щербаков.

«Мы рассказали, кто как помнит этот день. Как я помню, как журналист, потому что начинался этот день абсолютно обычно, — сообщил Щербаков. — Происходит хлопок, потому что многие, кто не был вокруг, они подумали, что произошло что-то, не теракт это точно. Не может произойти теракт в петербургском метрополитене. Не могут эти три слова «Санкт-Петербург», «метро» и «теракт» быть в одном предложении».

Он подчеркнул, что при создании фильма своими историями поделились и пострадавшие, и сотрудники, в том числе машинист того поезда, а также специалисты разминирования. В процессе съёмок журналисты узнали о таких деталях, которые никого не оставят не оставят равнодушными.

Напомним, что в Санкт-Петербурге между станциям метро «Сенная» и «Технологический институт-2» 3 апреля 2017 года в 14:33 произошёл террористический акт, который унёс жизни 15 человек, более ста пострадало. По делу о взрыве в петербургской подземке десятерых фигурантов 10 декабря 2019 года приговорили к длительным срокам заключения, а одного — к пожизненному сроку.

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