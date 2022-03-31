Алжир, , 13:01 — REGNUM В Алжире прошли переговоры между главой МИД страны Рамтаном Ламамрой и госсекретарём США Энтони Блинкеном. Об этом 31 марта сообщает официальное информационное агентство Algerie Presse Service (APS).

Алжир Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, Блинкен посетил Алжир в рамках своего турне. В ходе переговоров обсуждался ряд вопросов, касающихся региональной безопасности, а также — ситуация, связанная с ростом мировых цен на энергоносители.

«Мы сосредоточились на многообещающих возможностях для укрепления нашего двустороннего партнерства, продвигая при этом нашу приверженность укреплению мира и стабильности на региональном и международном уровнях в соответствии с нашими общими ценностями и интересами», — цитирует APS заявление главы МИД Алжира.