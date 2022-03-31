Тюмень, 31 марта, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В полиции Тюмени недокомплект штата составляет 202 человека. Об этом сообщил депутатам гордумы начальник городского УМВД России Андрей Кабанов, сообщает NG72.ru.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Полицейский

За год дефицит полицейских кадров увеличился на 50 штатных единиц. Самый большой недокомплект — в патрульно-постовой службе. Там не хватает 67 штатных единиц, а также в конвойном подразделении.

В целом, по словам Кабанова, штатная численность управления полиции по Тюмени составляет 2092 человека.