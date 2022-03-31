Тбилиси, 31 марта, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Власти Грузии не приемлют разговоры о проведении референдума в Южной Осетии по поводу вхождения в состав России, заявил 31 марта вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

Грузия

«Конечно же, разговоры о проведении какого либо референдума [в Южной Осетии] являются неприемлемыми», — сказал он.

По его словам, у этого «есть не только политическая, но и правовая оценка».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта глава Южной Осетии Анатолий Бибилов объявил о начале процесса по вхождению республики в состав России. При этом в республике на 10 апреля назначены выборы президента.

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