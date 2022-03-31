Южно-Сахалинск, 31 марта, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Завод по производству бетона на Сахалине увеличит объемы выпуска продукции в рамках импортозамещения, сообщает 31 марта корреспондент ИА REGNUM.

Kafedra434 Бетон под кикроскопом

В условия наступления теплого сезона потребность рынка в бетоне увеличивается, и он нужен как для возведения фундаментов жилых домов, так и для многих других работ.

При этом в регионе есть все необходимое для производства этого строительного материала — песок, щебень, цемент и вода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что комплексный цифровой ресурс для отечественных аграриев разработал и запустил в экосистеме «Свое Фермерство» Россельхозбанк.