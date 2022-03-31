Москва, , 12:56 — REGNUM Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении участников религиозной организации, проповедовавшей учение «Единая вера». Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе СК России.

Эмблема СК РФ

Фигуранты дела Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников обвиняются в организации и руководстве религиозной организацией, деятельность которой сопряжена с насилием над гражданами и причинением вреда их здоровью. По данным СК, с 1991 по сентябрь 2020 года они руководили на территории Красноярского края религиозной организацией, проповедовавшей учение «Единая вера». Всего секта насчитывала более 5 тыс. последователей.

Следователи считают, что в отношении адептов применялось манипулятивное групповое организованное психологическое насилие. Установлено, что 16 последователям учения причинен моральный вред, шести — тяжкий вред здоровью, одному — вред здоровью средней тяжести.

Также в деле имеются эпизоды, связанные с финансовыми преступлениями.

Торопу и Редькину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 239 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 111 УК РФ, п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ («Создание и руководство религиозным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью, причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью»).

Ведерников обвиняется в преступлении по ч. 1 ст. 239 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 111 УК РФ, п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Руководство религиозным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью, причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, мошенничество в особо крупном размере»).