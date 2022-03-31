Новосибирск, 31 марта, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Новосибирске начали менять буквы «М» на входах станций метрополитена. Логотип уже поменяли на станции «Золотая нива».

Nsk-metro.ru Вход на станцию Новосибирского метрополитена

«Новые буквы выполнены в стилистике логотипа Новосибирского метрополитена, в ней используются цвета флага города Новосибирска. Белый — символ чистоты и свободы, красный — традиционный символ метро во всех городах. Зеленый — символ экологии, самого чистого вида городского пассажирского транспорта. Синие волны — символ Оби, берега которой соединил метрополитен», — рассказали в пресс-службе поземки.

В течение месяца новые буквы появятся на всех станциях Новосибирского метрополитена.